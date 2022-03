Covid-19, i contagi a Roma salgono a 5mila. Bassa la pressione sugli ospedali

Bollettino Covid: lieve aumento dei casi positivi nel Lazio, ma restano stabili i decessi e i ricoveri.

Nel Lazio martedì 22 su 13.314 tamponi molecolari e 69.219 tamponi antigenici per un totale di 82.573 tamponi, si registrano 11.172 nuovi casi positivi (con un balzo di 6.767 in più rispetto alla giornata di lunedì). Resta stabile il numero dei decessi (14 in giornata) e si registra un lievissimo aumento dei ricoverati (sono 1081 di cui 72 in terapia intensiva). Il totale dei guariti è 7.138. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,5%. I casi a Roma città sono a quota 5.091.

Nel Lazio 108.949 positivi al Covid-19

Sono 108.949 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 1.081 ricoverati, 72 in terapia intensiva e 107.796 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.091.029 e i morti 10.671 su un totale di 1.210.649 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

I casi e i decessi nelle singole Asl

Asl Roma 1: sono 2.087 i nuovi casi e 2 i decessi;

Asl Roma 2: sono 1.881 i nuovi casi e 2 i decessi;

Asl Roma 3: sono 1.123 i nuovi casi e 2 i decessi;

Asl Roma 4: sono 445 i nuovi casi e 1 decesso;

Asl Roma 5: sono 798 i nuovi casi e 1 decesso;

Asl Roma 6: sono 1.161 i nuovi casi e 1 decesso.

I contagi provincia per provincia

Asl di Frosinone: sono 1.177 i nuovi casi e 3 i decessi;

Asl di Latina: sono 1.439 i nuovi casi e 1 decesso;

Asl di Rieti: sono 389 i nuovi casi e 1 decesso;

Asl di Viterbo: sono 672 i nuovi casi e 0 i decessi.