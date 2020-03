Covid-19, la follia delle Ztl aperte. Legambiente: “Raggi incita il traffico”

Raggi promuove l'hashtag #iorestoacasa, incitando i romani non spostarsi dalle proprie abitazioni salvo per motivi “comprovate necessità”, ma allo stesso tempo apre le Ztl di Roma fino al 3 aprile “per agevolare gli spostamenti in città di chi deve garantire la propria presenza al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità”: la rabbia di Legambiente.

“Assurda la sospensione della Ztl - commenta Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio - che permette a chiunque di transitare in auto nel cuore di Roma: da Via Nazionale a Piazza Barberini, dal Tridente al Rione Monti. Una delle cose più importanti in questi momenti è sensibilizzare ed educare le persone a comportamenti corretti e al rispetto delle regole e poi, soprattutto, se le indicazioni che si stanno dando è di stare a casa il più possibile, la sospensione della Ztl è del tutto contraddittoria, quando invece si chiede a tutti di fermarsi”.