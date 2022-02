Covid 19, nel Lazio 5639 casi. Slittano le prenotazioni per Novavax

Rimandate le prenotazioni per il vaccino Novavax. D'Amato si giustifica: "L'avvio previsto per giovedì 24 slitta perchè non sappiamo quando arriveranno le dosi". Intanto nel Lazio sale il rapporto fra tamponi e positivi: è al 11,1%.

Nella giornata di mercoledì 23 febbraio su 50.528 tamponi effettuati nel Lazio si sono registrati 5639 nuovi positivi. Il rapporto fra tamponi e positivi sale, rispetto a martedì 22, arrivando al 11,1%.

Calano i ricoveri

Continuano a diminuire invece i ricoveri e il numero di decessi: rispettivamente 1620 le persone ricoverate e 14 il numero di persone morte da Covid 19 nella giornata odierna.

Novavax rimandato

La prenotazione per Novavax, il vaccino che piace ai no vax, doveva partire giovedì 24, ma l'assessore D'Amato ha comunicato che la data è rinviata: "L'avvio previsto per giovedì 24 slitta perchè non sappiamo quando arriveranno le dosi. Pronte le 22 linee di somministrazione per circa 5 mila slot disponibili al giorno. Per il Lazio è prevista una fornitura di 100 mila dosi".

Dati delle Asl

Nel dettaglio: la Asl Roma 1 registra 1.186 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore;

nella Asl Roma 2 sono 697 i nuovi casi e 1 decesso;

nella Asl Roma 3 sono 644 i nuovi casi e 1 decesso;

nella Asl Roma 4 sono 316 i nuovi casi e 2 i decessi;

nella Asl Roma 5 sono 576 i nuovi casi e 2 i decessi; nella Asl Roma 6 sono 744 i nuovi casi e 1 decesso.

Dati provincia per provincia

Nelle province si registrano 1.476 nuovi casi.

In particolare nella Asl di Frosinone sono 458 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore;

nella Asl di Latina sono 523 i nuovi casi e 4 i decessi;

nella Asl di Rieti sono 251 i nuovi casi e 0 i decessi e nella Asl di Viterbo sono 244 i nuovi casi e 0 i decessi.