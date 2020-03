Covid-19, positivo bimbo di 5 mesi: allarme tra i piccoli. Nel Lazio 607 casi

Scoppia l'allarme Coronavirus anche tra i più piccoli a Roma: positivo un bimbo di 5 mesi all'ospedale Bambino Gesù, ricoverato in buone condizioni, ma sono 120 quelli segnalati come “sospetti”. I casi nel Lazio continuano ad aumentare: nelle ultime ventiquattro ore registrati 84 nuovi casi, 4 morti e solo 3 guariti.

Il bimbo è arrivato con sintomo febbrile domenica 15 marzo al pronto soccorso del Bambino Gesù del Gianicolo, trasportato dall’ambulanza del 118. Segnalato come caso sospetto, è stato gestito da subito secondo i protocolli di sicurezza.

Il piccolo paziente è seguito in isolamento da un’equipe interdisciplinare di Malattie infettive, Immunoinfettivologia e Broncopneumologia dell’Ospedale, che ha lavorato in queste settimane in stretta collaborazione con i colleghi dell’Istituto Spallanzani. Ad oggi sono stati oltre 120 i bambini segnalati e gestiti dal Bambino Gesù come casi sospetti.

“Oggi registriamo un dato di 84 casi di positività e 4 i decessi e sono in aumento i guariti che sono 33”, sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Escono oggi dalla sorveglianza in 1.793 ovvero hanno terminato la quarantena”, aggiunge l'assessore.

La situazione nelle Asl di Roma e Provincia

Nell'Asl Roma 1 sono 7 i nuovi casi positivi, guariti 3 pazienti che erano in isolamento domiciliare più 23 persone uscite dall'isolamento; nell'Asl Roma 2 ben 14 nuovi casi positivi e 22 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl Roma 3 registrati 9 nuovi casi positivi, il decesso di un uomo di 86 con patologie pregresse e 149 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl Roma 4 sono 4 i nuovi casi positivi e 192 le persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl Roma 5 altri 8 nuovi casi positivi e 623 le persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare; infine nell'Asl Roma 6 registrati 15 nuovi casi positivi più 41 persone uscite dall'isolamento domiciliare.

I dati delle altre Asl del Lazio

Nell'Asl di Latina 9 nuovi casi positivi, deceduta donna di 55 anni allo Spallanzani (era la prima paziente positiva di Latina che veniva da Cremona) e 348 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl di Frosinone 9 nuovi casi positivi, 19 persone uscite dall'isolamento domiciliare e la morte di un uomo di 89 anni di Cassino con gravi patologie preesistenti; nell'Asl di Viterbo 7 nuovi casi positivi, deceduta una donna di 78 anni di Viterbo che era ricoverata allo Spallanzani e 165 persone uscite dall'isolamento domiciliare; infine nell'Asl di Rieti 2 nuovi casi positivi e 11 persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare.

Due pazienti trasferiti dalla Lombardia a Roma

"E' partito un elicottero dell'Ares 188, attraverso il sistema di Protezione Civile, per trasferire 2 pazienti negativi al Covid-19 dalla Lombardia a Roma per assistenza in terapia intensiva. Stiamo cercando di dare il massimo". Lo rende noto l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, attraverso il canale Facebook, Salute Lazio. "Sostegno alla Regione Lombardia in uno spirito unitario e solidale", aggiunge l'assessore.