Covid 19, raddoppiano i casi a Roma e nel Lazio in 24 ore

Torna a salire il numero dei contagi a Roma e nel Lazio: nelle ultime 24 ore si è registrato un aumento di 3235 unità. La Regione è la prima in Italia per popolazione vaccinata con la terza dose. Il rapporto positivi e tamponi è al 9,4%.

Martedì 22 febbraio nel Lazio su 67359 tamponi effettuati si registrano 6356 nuovi casi positivi: 3235 in più rispetto alla giornata precedente.

Calo dei contagi

Continuano a diminuire le persone ricoverate nei reparti ordinari: 18 unità in meno rispetto a lunedì così come nelle terapie intesive dopo ci sono 10 pazienti in meno. Il rapporto fra positivi e tamponi nel Lazio è al 9,4%.

Lazio prima Regione per numero di terze dosi

Nella giornata di martedì è stata superata quota 13 milioni e 200 mila vaccini complessivi, il Lazio è la prima Regione italiana per popolazione che ha ricevuto la terza dose, circa 5 punti in più rispetto a media nazionale. Per quanto riguarda le dosi booster sono state 3,8 milioni le dosi effettuate: il 78% della popolazione adulta ha una copertura al covid.

Casi positivi

Nel Lazio in totale ci sono 183.989 persone positive al Covid 19. A Roma il numero totale di persone contagiate è 2550.

Dati Asl

Nella Asl Roma 1 sono 984 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24 ore;

nella Asl Roma 2 sono 834 i nuovi casi e 5 i decessi;

nella Asl Roma 3 sono 732 i nuovi casi e 2 i decessi;

nella Asl Roma 4 sono 546 i nuovi casi e 3 i decessi;

nella Asl Roma 5 sono 595 i nuovi casi e 3 i decessi e nelle Asl Roma 6 sono 822 i nuovi casi e 1 decesso.

Dati provincia per provincia

Nelle province si registrano 1.843 nuovi casi.

In particolare nella Asl di Frosinone sono 515 i nuovi casi e nessun decesso nelle ultime 24 ore; nella Asl di Latina sono 695 i nuovi casi e un decesso;

nella Asl di Rieti sono 271 i nuovi casi e nessun decesso;

nella Asl di Viterbo sono 362 i nuovi casi e un decesso.