Covid a Roma e nel Lazio: aumentano i positivi ma meno ricoverati

Dal bollettino Covid del 31 maggio emerge un aumento di casi positivi nel Lazio, ma meno ricoverati e pazienti in terapia intensiva.

Con un rapporto tra positivi e tamponi del 16,3% in tutta la regione, 56.441 tamponi tra molecolare e antigienici, si registrano 9.256 nuovi casi positivi - esattamente 299 in più rispetto a ieri. Roma si mantiene piuttosto stazionaria rispetto ai dati degli ultimi giorni con 4.771 nuovi contagiati.

Sono 15 i decessi, 6.289 i guariti e 1.193 i ricoverati - 6 in meno in un giorno. Meno quattro anche in terapia intensiva: sono 77.

A Roma

Asl Roma 1: sono 2.003 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h;

Asl Roma 2: sono 1.533 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h;

Asl Roma 3: sono 1.235 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h;

Asl Roma 4: sono 518 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h;

Asl Roma 5: sono 765 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h;

Asl Roma 6: sono 905 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Province

Nelle province si registrano 2.297 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 762 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 952 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 205 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 378 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.