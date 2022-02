Covid, a Roma e nel Lazio continuano a calare i casi positivi

Covid 19, nel Lazio continua il trend in discesa: giovedì 17 febbraio si sono registrati 156 positivi in meno rispetto alla giornata precedente. Il tasso di positività è al 10,7%. D'Amato invita i guariti no vax a vaccinarsi.

Giovedì 17 febbraio nel Lazio, su 12.875 tamponi molecolari e 46.272 tamponi antigenici per un totale di 59.147 tamponi effettuati, si registrano 6.375 nuovi casi positivi (-156). Leggero aumento dei decessi (6 in più rispetto a mercoledì) per un totale di 29 morti. Per quanto riguarda invece il numero dei ricoveri sono 1.784 i pazienti dei reparti ordinari e 165 le terapie intensive (-1 rispetto a mercoledì).

A Roma 2981 nuovi casi

I guariti sono 17.057: il triplo rispetto ai nuovi positivi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,7%. I casi a Roma città sono a quota 2.981.

D'Amato: "Chi è guarito da più di 120 giorni si vaccini"

Questo quanto comunicato in una nota dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, che ha dichiarato: "prosegue il trend in discesa dei casi, in diminuzione del 30% su base settimanale". L'Assessore ha poi lanciato un appello: "Ricordo l’importanza, per coloro che sono guariti e non avessero completato il ciclo vaccinale, di effettuare la dose di richiamo trascorsi 120 giorni dalla guarigione".

I dati delle Asl

nella Asl Roma 1 sono 1.183 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24 ore;

nella Asl Roma 2 registra 1.008 nuovi casi e 7 decessi;

Asl Roma 3: sono 790 i nuovi casi e 1 decesso;

Asl Roma 4: sono 244 i nuovi casi e 3 i decessi;

Asl Roma 5: sono 567 i nuovi casi e 4 i decessi; 7

Asl Roma 6: sono 867 i nuovi casi e 2 i decessi.

I dati in provincia

Nelle province si registrano 1.716 nuovi casi.

Nella Asl di Frosinone sono 601 i nuovi casi e 2 i decessi;

nella Asl di Latina 594 nuovi casi e 1 decesso;

nella Asl di Rieti 221 nuovi casi e 1 decesso;

nella Asl di Viterbo sono 300 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore.