Covid a Roma e nel Lazio, il rapporto tra positivi e tamponi sale al 15,3%

Mercoledì 23 marzo nel Lazio su 11.200 tamponi molecolari e 43.192 tamponi antigenici per un totale di 54.392 tamponi, si registrano 8.340 nuovi casi positivi (-2.832 rispetto a martedì).

I decessi sono stati 10 nella giornata odierna, quattro in meno rispetto alla giornata precedente. Restano stabili i numeri relativi alle persone ricoverate (lieve aumento con 17 unità in più): 73 le persone in terapia intensiva.

Il rapporto tra positivi e tamponi torna a salire al 15,3%. I casi a Roma città sono a quota 4.085.

I contagi nelle Asl

La Asl Roma 1 registra 1.466 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h,

nella Asl Roma 2 sono 1.574 i nuovi casi e 1 decesso;

nella Asl Roma 3 sono 1.045 i nuovi casi e 0 i decessi,

nellla Asl Roma 4 sono 481 i nuovi casi e 0 i decessi,

nella Asl Roma 5 sono 663 i nuovi casi e 2 decessi,

nella Asl Roma 6 sono 877 i nuovi casi e 2 i decessi.

I casi provincia per provincia

La Asl di Frosinone registra 716 nuovi casi e 2 decessi,

la Asl di Latina 802 nuovi casi e 2 decessi,

nella Asl di Rieti sono 325 i nuovi casi e 0 i decessi

nella Asl di Viterbo sono 391 i nuovi casi e 0 i decessi.