Covid a Roma e nel Lazio: si inverte il trend di discesa, positivi in aumento

La curva Covid sembrava essere in discesa, a Roma come nel resto della regione ma il trend si è invertito e il 12 aprile i casi positivi sono in netto aumento rispetto alle 24 ore precedenti.

Premessa: i tamponi eseguiti sul territorio rispetto all'11 aprile sono ben 24.928 in più il che, ovviamente incide sulla percentuale. In totale a Roma città sono 4.334 i positivi al Covid, mentre nel Lazio 9.056 (+5.276).

Roma

Asl Roma 1: sono 1.783 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h;

Asl Roma 2: sono 1.386 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h;

Asl Roma 3: sono 1.165 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h;

Asl Roma 4: sono 429 i nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24h;

Asl Roma 5: sono 823 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h;

Asl Roma 6: sono 854 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Province

Asl di Frosinone: sono 763 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h;

Asl di Latina: sono 1.105 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h;

Asl di Rieti: sono 269 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h;

Asl di Viterbo: sono 479 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Quarta dose di vaccino

Partite le prime somministrazioni a Rieti. D'Amato: "da giovedì al via in tutte le Asl, prenotazioni sul portale regionale secondo le consuete modalità oppure presso il proprio medico di medicina generale o le farmacie. Si ricorda - prosegue - che la vaccinazione con 4 dose è rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità individuate dal ministero. Ricordiamo inoltre che chi è stato positivo dopo la terza dose (booster) è esentato dal nuovo richiamo."

Coronavirus