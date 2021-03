Covid, l'allarme dall'Umberto I: "Presto reparti di terapia intensiva saturi"

Covid-19, a Roma l'allarme arriva dal Policlinico Umberto I: "Presto i reparti di terapia intensiva potrebbero essere saturi".

"Quando aumenta la circolazione del virus, è inevitabile che aumentino i ricoveri. La fascia d'età di chi arriva in ospedale si sta abbassando anche ai 50-60enni con una patologia importante". Lo dice all'Adnkronos Salute Claudio Mastroianni, direttore del Dipartimento di Malattie infettive del Policlinico Umberto I, facendo il punto sulla situazione epidemiologica sul coronavirus. "Se continua questo trend, il sistema andrà presto in sofferenza: in una zona dove ci sono 500 casi, e di questi una quota ha necessità del ricovero, è facile saturare i reparti. Il mese di marzo sarà importante, la variante inglese è dominate e dobbiamo monitorare bene la situazione anche se i vaccini funzionano come abbiamo visto nel Regno Unito", conclude Mastroianni.