Covid, D'Amato: “Disponibili le prenotazioni per i nuovi vaccini bivalenti”

Il vaccino è raccomandato ai soggetti più fragili e agli operatori sanitari e la prenotazione è disponibile online sul portale regionale salute Lazio, presso gli hub di tutto il territorio.

Lo ha comunicato l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato.

La nota

“Nel Lazio sono partite le prenotazioni sul portale regionale Salute Lazio per le dosi booster con i nuovi vaccini bivalenti. Il vaccino è raccomandato a tutti i soggetti di età ≥ 12 anni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, - si legge nel comunciato - è possibile consultare la tabella delle patologie presso il sito del Ministero della Salute e sul portale regionale di Salute Lazio; tutti i soggetti di età ≥ 60 anni; gli operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e le donne in gravidanza. La somministrazione della dose di richiamo è possibile dopo un intervallo minimo di almeno 120 giorni dal completamento del ciclo primario o dall'ultima infezione (data del test diagnostico positivo). Il sistema di prenotazione è online secondo le consuete modalità ovvero, - conclude - è possibile prenotare presso uno degli hub su tutto il territorio, le farmacie o dal medico di famiglia”.