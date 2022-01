Covid, calano i positivi. D'Amato: "Il Lazio resta in zona gialla"

Covid 19, il 28 gennaio nel Lazio si sono registrati 12.663 nuovi positivi, il rapporto con i tamponi è al 13%. Il 29 gennaio ricorre il secondo anniversario del primo caso di covid 19 nel Lazio, come ricorda l'Assessore alla Sanità regionale. D'Amato ha poi annunciato: "La regione resterà in zona gialla".

Su un totale di 97.074 tamponi effettuati (dei quali 20.833 molecolari) venerdì 28 gennaio si registrano 12.663 casi positivi, 804 in meno rispetto alla giornata di giovedì. I decessi sono 28 mentre, per quanto riguarda i ricoverati, nei reparti ordinari ci sono 2134 pazienti mentre 207 sono le persone in terapia intensiva. Nella capitale sono 6661 i positivi.

Lazio in zona gialla

Il rapporto fra tamponi e positivi è al 13%. L'Assessore alla Sanità della Regione Lazio ha quindi confermato quanto già annunciato nella giornata di giovedì:"Il Lazio resterà in zona gialla".

Due anni dal primo caso di covid a Roma

L'Assessore ha poi ricordato: "Domani ricorrono i due anni dai primi casi di covid in Italia. La coppia di coniugi cinesi Xianming Liu e Yamin Hu il primo contact tracing del covid per la prima volta fu ricostruito tutto il percorso e l'albero dei contatti, dopo alcune ore dal sopraggiungere del mezzo in bio contenimento a via Cavour furono isolati anche il resto dei turisti che stavano viaggiando in pullman verso Cassino. Dopo 48h il virus fu isolato nel laboratorio di virologia dell'Istituto Spallanzani e messo a disposizione il sequenziamento della comunità scientifica internazionale. La coppia fu curata allo Spallanzani e successivamente al San Filippo Neri. Nel loro messaggio di saluto ringraziarono il nostro paese che desideravano conoscere ma il destino gli ha impedito di fare".