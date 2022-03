Covid, il Lazio prova a resistere a Omicron 2. Il rapporto resta al 11,4%

Il virus continua a circolare a Roma e nel Lazio: nella regione i positivi al Covid 19, complice anche la nuova "variante" Omicron 2, sono 94.469.

Lunedì 14 marzo nel Lazio su 5.996 tamponi molecolari e 26.785 tamponi antigenici per un totale di 32.781 tamponi, si registrano 3.739 nuovi casi positivi (-2.748).

Rapporto positivi – tamponi al 11,4%

I decessi sono in tutto 9, cinque in più rispetto alla giornata precedente, così come si registra un leggero aumento delle terapie intensive (4 in più rispetto a domenica) e i ricoverati, in totale, sono 1.036. Il totale dei guariti sale invece a 6.287. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,4%. I casi a Roma città sono a quota 1.973. Lo rende noto l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato.

I positivi delle Asl

Questo il dettaglio delle singole Asl: Asl Roma 1: sono 661 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 664 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 648 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 239 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 339 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 401 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I dati provincia per provincia

Asl di Frosinone: sono 208 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 329 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 88 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 162 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.