Covid, influenza e polmonite: Regione Lazio invita a vaccinarsi ma i vaccini non ci sono. La beffa: Asl Rm2 li ha finiti

“Pneoumovax non c'é, Prevenar se chiedete 4 dosi non verrà consegnato, se invece ne chiedete da 5 a 9 dosi ne verranno consegnare 3 e se più di 20 ve ne mandiamo 8”. La lettera choc che arriva ai medici di base porta la firma della Asl Rm2 che “serve” un terzo di Roma e comprende gli ospedali Sandro Pertini, Sant'Eugenio e Cto.

E tutto accade mentre Regione Lazio è piena promozione per la campagna di vaccinazione.

Bartoletti, Fimmg: "Ogni anno gli stessi problemi con la stessa Asl"

Sembra una burla ma è cosi. E a denunciarla è la Federazione nazionale dei Medici di Base, Fimmg con il segretario Pierluigi Bartoletti: “Come accade ogni anno si replicano i problemi sempre della stessa Asl e la campagna vaccinale va fatta subito non a gennaio. Addirittura ci scrivono praticamente di spostare le vaccinazioni contro polmonite e meningite a gennaio 2025”.

Il paradosso della Sanità del Lazio

Aggiunge Bartoletti: “Noi però abbiamo già avviato le prenotazioni per i nostri assistiti e ora dobbiamo disdirle perché un terzo della popolazione romana non potrà essere vaccinata. E' un paradosso, Regione Lazio stimola i cittadini a vaccinari ma i vaccini non ci sono. Il commento è che no ci sono commenti da fare”.