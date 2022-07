Covid Lazio 12 luglio, oggi 13.386 casi e 11 morti. A Roma 6.347 nuovi contagi

Oggi nel Lazio su 6.198 tamponi molecolari e 55.987 tamponi antigenici per un totale di 62.185 tamponi, si registrano 13.386 nuovi casi positivi (+8.949) e 11 i decessi (+4).

Sono 884 i ricoverati (+3), 63 le terapie intensive (+1) e +4.430 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 21,5%. I casi a Roma sono 6.347. Da giovedì al via le quarte dosi di vaccino per gli over 60.

I casi a Roma

Asl Roma 1: sono 2.185 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 2.343 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.819 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 529 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.035 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.379 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.