Covid nel Lazio, scendono i ricoveri. Rapporto tra positivi e tamponi al 8,7%

Continua a scendere il numero di pazienti ricoverati per Covid 19 nel Lazio. Mercoledì 9 febbraio il rapporto tra positivi e tamponi è al 8,7%.

Mercoledì 9 febbraio nel Lazio su 24.495 tamponi molecolari e 67.125 tamponi antigenici per un totale di 91.620 tamponi effettuati, si registrano 7.996 nuovi casi positivi (2.346 in meno rispetto a martedì).

Registrati a Roma 3539 positivi

Nella giornata si sono registrati 40 decessi un dato che, come sottolineato in una nota dell'assessore alla sanità, "comprende alcuni recuperi di notifiche". Buone notizie sul fronte dei ricoveri: 30 in meno rispetto a ieri nei reparti ordinari, mentre in terapia intensiva si registrano 190 unità. Rispetto a martedì 8 i guariti sono stati 15.576. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 8,7%. I casi a Roma città sono a quota 3.539.

D'Amato: "Somministrati più di 13 milioni di vaccini"

Alessio D'Amato, assessore alla sanità del Lazio, ha poi sottolineato che è stata "superata la quota dei 13 milioni di vaccini somministrati".

I dati delle Asl

La Asl Roma 1 registra 1.112 nuovi casi e 9 decessi nelle ultime 24 ore;

nella Asl Roma 2 sono 1.340 i nuovi casi e 7 i decessi;

Asl Roma 3: sono 1.087 i nuovi casi e 5 i decessi;

Asl Roma 4: sono 383 i nuovi casi e 4 i decessi;

Asl Roma 5: sono 677 i nuovi casi e 3 i decessi;

Asl Roma 6: sono 1.047 i nuovi casi e 3 i decessi.

I dati dalle province

Nelle province si registrano 2.350 nuovi casi. In particolare la Asl di Frosinone registra 664 nuovi casi e 4 decessi nelle ultime 24 ore;

la Asl di Latina 830 nuovi casi e 3 decessi;

la Asl di Rieti 407 nuovi casi e 0 decessi;

la Asl di Viterbo 449 nuovi casi e 2 decessi.