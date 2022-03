Covid: nel Lazio tornano a salire i contagi, +7012 in un giorno

Tornano a salire i casi positivi nel Lazio e soprattutto a Roma dove i nuovi positivi salgono a 5222.

Martedì 29 marzo su 79.252 tamponi si registrano 11430 nuovi positivi con un balzo in avanti, rispetto alla giornata di lunedì, di ben 7012 nuove unità.

Aumentano i ricoveri

Lieve aumento dei decessi (sono stati 10 in giornata) e dei ricoveri per un totale di 1.200 i ricoverati di cui 79 in terapia intensiva. Il totale dei guariti sale invece a 9.526.

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,4%. I casi a Roma città sono a quota 5.222.

I dati delle Asl

Asl Roma 1: sono 1.993 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.966 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.263 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 555 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 969 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.133 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I positivi in provincia

Nelle province si registrano 3.551 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 1.094 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.504 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 376 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 577 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.