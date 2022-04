Covid Roma: drastico calo dei positivi, salgono i ricoverati. La quarta dose

Covid, il bollettino di Roma e del Lazio del 13 aprile: su 8.451 tamponi molecolari e 35.454 tamponi antigenici per un totale di 43.905 tamponi, si registrano 6.625 nuovi casi positivi (-2.431), sono 16 i decessi (-1), 1.191 i ricoverati (+7), 71 le terapie intensive ( = ) e +5.865 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 15%. I casi a roma città sono a quota 3.171.

Dal pomeriggio di giovedì 13 aprile al via le prenotazioni per le quarte dosi di vaccino sul portale regionale secondo le consuete modalità oppure presso il proprio medico di medicina generale o le farmacie. Si ricorda che la vaccinazione con 4 dose è rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità individuate dal Ministero. Ricordiamo inoltre che chi è stato positivo dopo la terza dose (booster) è esentato dal nuovo richiamo.

Il dettaglio di Roma

Asl Roma 1: sono 1.167 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.072 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 932 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 364 i nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 591 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 662 i nuovi casi e 4 decessi nelle ultime 24h.

Il Covid in provincia

Asl di Frosinone: sono 557 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 731 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 224 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 325 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.