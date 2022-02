Covid Roma e Lazio, calano i ricoveri e le terapie intensive

Buone notizie dalla regione Lazio: diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive di pazienti con covid 19. In totale sono stati somministrati più di 13 milioni di vaccini.

Martedì 8 febbraio nel Lazio, su 20.837 tamponi molecolari e 87.754 tamponi antigenici per un totale di 108.591 tamponi, si sono registrati 10.342 nuovi casi positivi (+5.029). Rispetto alla giornata di lunedì sono 40 i decessi e il dato comprende alcuni ritardi nelle notifiche.

Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva

Segnali positivi dagli ospedali: nonostante i 2.074 ricoverati di oggi e le 184 persone in terapia intensiva, il trend è in netto calo rispetto alle precedenti settimane. Il totale dei guariti sale invece a 14.051. Secondo quanto comunicato in una nota dall'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,5%. I casi a Roma città sono a quota 4.434.

Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 683.103 e i morti 10.029 su un totale di 961.675 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della regione Lazio.

I dati delle Asl

Nell'Asl Roma 1: sono 1.446 i nuovi casi e 3 i decessi;

Asl Roma 2: sono 1.733 i nuovi casi e 7 i decessi;

Asl Roma 3: sono 1.255 i nuovi casi e 4 i decessi;

Asl Roma 4: sono 691 i nuovi casi e 4 i decessi;

Asl Roma 5: sono 954 i nuovi casi e 5 i decessi;

Asl Roma 6: sono 1.299 i nuovi casi e 3 i decessi.

I dati delle province

Asl di Frosinone: sono 979 i nuovi casi e 2 i decessi;

Asl di Latina: sono 1.061 i nuovi casi e 8 i decessi;

Asl di Rieti: sono 316 i nuovi casi e 0 i decessi;

Asl di Viterbo: sono 608 i nuovi casi e 4 i decessi.