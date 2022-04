Covid Roma e Lazio: il valore Rt scende ma contagi e ricoveri non mollano

Covid, il bollettino del 14 aprile a Roma e nel Lazio: su 8.729 tamponi molecolari e 35.397 tamponi antigenici per un totale di 44.126 tamponi, si registrano 7.200 nuovi casi positivi (+575), sono 8 i decessi (-8), 1.204 i ricoverati (+13), 71 le terapie intensive ( = ) e +6.454 i guariti.

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,3%. i casi a roma città sono a quota 3.450. il valore rt torna sotto 1 (0.93) e c’e’ una tendenza a una lieve discesa dei casi. Da questo pomeriggio al via le prenotazioni per le quarte dosi di vaccino per over 80 e over 60 con fragilita’”

Il dettaglio a Roma

Asl Roma 1: sono 1.393 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.065 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 992 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 403 i nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 643 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 708 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Il dettaglio nelle province

Asl di Frosinone: sono 718 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 712 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 189 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 377 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.