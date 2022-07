Covid, salta il concerto di Neri Marcorè a Ostia: positiva la compagnia

Aumentano i casi di Covid e nessuno è al sicuro. Solo questa volta a risultare positiva è parte della compagnia di Neri Marcorè. Salta il concerto programmato a Ostia per sabato 2 luglio.

Il teatro ha annunciato che "per casi di positività al Covid nello staff della Compagnia, siamo costretti ad annullare lo spettacolo Le mie canzoni altrui con Neri Marcorè. Lo spettacolo è stato riprogrammato per il prossimo 24 luglio. Per chi ha già acquistato i biglietti, gli stessi saranno validi per la nuova data. Le modalità per il rimborso sono descritte sulla pagina di Ticketone dell'artista.