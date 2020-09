Covid e scuola, “prof e bidelli fate il test”: l'appello dell'Asl Roma 3

Coronavirus e riaperture delle scuole, i casi continuano ad aumentare e la Asl Roma 3 a pochi giorni i dall'inizio delle lezioni richiama fare il test sierologico, che la Regione Lazio ha lasciato volontario, a tutto il personale scolastico.

“In vista dell’inizio delle attività scolastiche per l’anno 2020/2021 – si legge in una nota della Asl Roma 3 –, al fine di dare un contributo per garantire una ripresa in sicurezza, il Commissario Straordinario dott. Giuseppe Quintavalle e il direttore del Dipartimento Prevenzione dott. Aldo Benevelli, invitano tutto il personale scolastico dei Municipi X, XI, XII e del Comune di Fiumicino a sottoporsi all’indagine di sieroprevalenza che viene effettuata presso i punti di prelievo predisposti dalla Azienda. Gli operatori del settore scuola dovranno rivolgersi al proprio dirigente per prendere l’appuntamento ed eseguire il test”.

Chi vorrà fare il test si dovrà recare o alla Casa della Salute in Lungomare Paolo Toscanelli n. 230 ad Ostia Lido (7 giorni su 7, orario 9-20) per i residenti nel Municipio X e nel Comune di Fiumicino); o all''ex asilo nido ospedale San Camillo in Via Ramazzini n. 66 (7 giorni su 7, orario 9-20) per residenti nei municipi XI e XII.