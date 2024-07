Covid, torna la paura: 3.855 casi in 7 giorni. Record di contagi nel Lazio

Il Covid torna a far paura. E nel Lazio i dati dei contagi sono da brivido: in Italia nell'ultima settimana sono stati registrati 3.855 casi e il record di 813 nuovi positivi nel Lazio.

Dati che dimostrano la forte incidenza del virus nella nostra regione.

Allarme pronto soccorso

Nonostante in molti pensano che il Covid sia solo un ricordo il rischio è ancora molto alto. Una situazione che può creare problemi specialmente negli ospedali: al punto che la Regione sta mettendo a punto un decalogo estivo per evitare che ci possa essere un nuovo assalto ai pronto soccorso con l'inevitabile paralisi del sistema sanitario.

I dati

Continua il rialzo dei casi di Covid in Italia. Dal 27 giugno al 3 luglio i nuovi positivi sono stati 3.855, in crescita dai 2.505 del 20-26 giugno. Scendono i morti, da 21 a 18. I tamponi aumentano da 79.339 a 81.900 e il tasso di positività passa da 3,2% a 4,7%. Questi i dati del bollettino settimanale pubblicato sul sito del ministero della Salute. Il Lazio è ancora primo per numero di nuovi contagi: 813 nell'ultima settimana contro i 576 della precedente, con un morto (zero nella precedente). Subito sotto la Lombardia, con 751 nuovi casi rispetto ai 533 della settimana prima e 5 decessi (8 nei 7 giorni precedenti).