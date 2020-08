Cremonesi, un romano doc che guarda il verde e pensa: “Occasione sprecata”

Giancarlo Cremonesi animatore del think tank Il Timone e già presidente di Acea e Camera di Commercio, da romano de Roma, torna a parlare della sua città. Stavolta la chiacchierata bordo fiume è sul patrimonio degli alberi, il verde di Roma.

“E' l'ennesima occasione sprecata – afferma Cremonesi sulla sua pagina @cremonesiofficial – perché Roma ha un patrimonio di verde invidiabile e unico ma anni di disinteresse e mancata pianificazione degli interventi lo hanno rovinato. La cura del verde non esiste più, non si fanno più potature e non si riesce neanche a mettere in sicurezza le alberature che ci sono. Le abbiamo abbandonate a sé stesse, basta passare per Prati e li Lungotevere, tutta quella fila di platani che una volta venivano potati annualmente sono abbandonati a sé stessi”.

Ls conclusione è amara: “É inaccettabile perché erano e sono una risorsa. E' ora di mettere mano al verde e immaginare un verde compatibile con le nuove esigenze della città”.