Crioterapia, gli esperti avvertono: “Non è moda: serve approccio scientifico"

Sta per cominciare la primavera e a questa seguirà l'estate con la temuta prova costume. Molte persone si metteranno alla ricerca del metodo migliore per dimagrire entro i mesi estivi e come al solito verranno spacciati i metodi miracolosi. Uno di questi è la crioteriapia. Gli esperti di crioterapia avvertono: “Non è una moda, serve un approccio scientifico e la supervisione di un medico”.

Cosa è la crioterapia? Si tratta di una terapia che sottopone il corpo del paziente a temperature criogeniche, cioè tra i -110 e i -140 gradi. È un metodo che ha dei comprovati benefici: migliora il microcircolo, riduce edemi, infiammazioni e dolori. Tra i benefici della crioterapia c'è anche quella di indurre il corpo a bruciare una certa quantità di tessuto adiposo. È proprio quest'ultimo effetto che viene pubblicizzato in maniera errata.

“Sono pubblicità fuorvianti, con la conseguente diffusione di fake news. Un rischio, anzi un pericolo, visto e considerato che in ballo c’è la cura del nostro corpo - dice Simone Ambrosino, ingegnere clinico e CEO di Crioscience Italia, azienda leader del settore in Italia – al giorno d'oggi la crioterapia viene purtroppo percepita come una moda o come un metodo miracoloso per curarsi e/o dimagrire: in tal modo, essa rischia di divenire un vero e proprio specchietto per le allodole che alcune realtà commerciali impiegherebbero per attrarre clientela per poi vendere, però, altri servizi legati, ad esempio, al mondo dell’estetica”.

“Aiuta a dimagrire? Solo parzialmente vero”

“La crioterapia - spiega Ambrosini - può essere utilizzata in ambito sportivo, fisioterapico, in ambito clinico: ci sono a supporto della crioterapia sistemica lavori scientifici in pazienti con artrite reumatoide, fibromialgia, dolore cronico, depressione e nell'obesità. E proprio quando si parla di perdere grasso la pubblicità e la comunicazione vengono rese fuorvianti. E purtroppo c’è tantissima gente - soprattutto in questo periodo dell’anno, quando salgono il desiderio e l’esigenza di perdere peso - che viene distratta dalla pubblicità ingannevole di alcune realtà che vendono la crioterapia come soluzione veloce per bruciare calorie e quindi dimagrire in tempi rapidi. Una informazione parzialmente vera, assolutamente travisata e fatta percepire in maniera menzognera all’utente medio”.

“Serve sempre la supervisione di un medico”

“Rivolgersi sempre a personale sanitario - insiste Ambrosino - che abbia le conoscenze tecniche e le competenze professionali per seguire il paziente e valutarne le risposte al trattamento. Bisogna sottolineare incessantemente - conclude il CEO Simone Ambrosino - come la crioterapia sia innanzitutto un trattamento terapeutico. Eppure può essere applicata all’interno di centri estetici o palestre senza la supervisione di una figura sanitaria. Un assurdo da correggere quanto prima”.