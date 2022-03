Crisi Ucraina, pediatri e psicologici gratuiti per donne e bambini ucraini

Artemisia Onlus mette a disposizione delle famiglie ucraine, gratuitamente, un numero verde per chiedere un sostegno psicologico e una consulenza pediatrica. Chiamando il numero sarà possiibile ricevere assistenza anche in lingua inglese.

Un'equipe di medici e psicologi per le famiglie ucraine in difficoltà a causa della guerra: questa l'iniziativa sostenuta dall'Associazione Artemisia Onlus. Chiamando 800.967.510, c'è consulenza pediatrica in telemedicina, anche in lingua inglese, con il numero 338.735.4535, un numero verde per dare un aiuto alle donne e ai bambini che in questo momento sta pagando il prezzo più alto del conflitto in Ucraina.

Artemisia Onlus: "Sostegno per chi vive drammatici momenti"

Mariastella Giorlandino, presidente dell'Associazione Artemisia Onlus, insieme alla sua équipe di medici e psicologi, ha messo a disposizione della popolazione ucraina, in particolar modo dei cittadini che versano in gravi difficoltà, il numero verde e la propria email: info@associazioneartemisia.it. Al centro l'esigenza di dare un supporto "per offrire ascolto e assistenza psicosociale gratuita a donne e bambini ucraini che stanno vivendo drammatici episodi legati alla guerra in atto, nonché consulenze pediatriche in telemedicina, anche in lingua inglese, attraverso il numero dedicato: 338.7354535".

Nell'equipe specialisti in pediatria

Il Servizio pediatrico è coordinato da Giuseppe Titti, Specialista in Pediatria e Neonatologia. La presidente dell'associazione ha sottolineato in una nota: "È doveroso, in momenti di grave emergenza come quello attuale, supportare e aiutare le popolazioni in difficoltà attraverso iniziative concrete, facilmente e accessibili e di primaria necessità".