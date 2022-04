Cristoforo Colombo, chiuse due corsie causa lesioni sul manto stradale

Lesioni al manto stradale: dopo varie segnalazioni da parte dei cittadini, i vigili del fuoco hanno chiuso due corsie sulla Cristoforo Colombo, all'altezza di Fiera di Roma.

Le lesioni già presenti sulla strada, hanno subito un netto peggioramento a causa delle piogge dello scorso weekend ed è stato necessario un intervento del Dipartimento Simu, con particolare urgenza dal momento che la Cristoforo Colombo rientra nella strade di vialità principale.

Cosa è successo

A causare i danni è stato probabilmente un assestamento della piastra in calcestruzzo costituente la fondazione stradale. Nel breve termine sarà eseguito il ripristino provvisorio della sede stradale per eliminare il dislivello venutosi a creare e il conseguente pericolo per la viabilità. A seguire, si procederà con un lavoro di manutenzione ordinaria con rifacimento di una tratta del manto di usura a cavallo delle lesioni.

"Il SIMU - ha dichiarato l'assessore ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini - da tempo ha attivato il servizio di sorveglianza della rete principale. I lavori di rifacimento profondo della pavimentazione saranno affidati all'interno dei prossimi accordi quadro, tramite i quali si andranno ad eseguire tappetino e pavimentazione sottostante, eliminando in via definitiva gli inconvenienti puntuali oggi presenti sulla sede viaria".