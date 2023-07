Crolla un pino di 30 metri a piazza San Marco, accanto all'Altare della Patria

Tragedia sfiorata a Roma. Un albero dell'altezza di 25 metri è crollato in pieno centro storico, a piazza San Marco, proprio accanto a piazza Venezie e davanti l'Altare della Patria. Secondo i tecnici del Dipartimento Ambiente il cedimento è avvenuto per una malattia alle radici.

Tragedia sfiorata

Il pino secolare, pesante circa 35 quintali, è caduto, questa mattina poco prima delle 9, in piazza San Marco, una delle zone turisticamente più frequentate della città. Proprio nell'aiuola dove è venuto giù l'albero si riparano dal sole decine di persone in attesa del bus (a pochi metri c'è una delle fermate Atac dove fermano quasi le linee che circolano nel cuore della città) e lì c'è una delle piazzole di sosta per i pullman turistici che scaricano le comitive di visitatori. Per fortuna il cedimento del pino non ha causato danni a cose né ferimenti a persona.

Rimozioni in corso

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del I gruppo Trevi che hanno subito chiesto l'ausilio dei vigili del fuoco e dei tecnici dell'Ufficio giardini che, proprio in queste ore, stanno tagliando la carcassa per portare via i detriti.