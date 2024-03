Crolla un pino sulla Colombo e centra un'auto: automobilista ferito a Roma

Un rumore forte, tanto da far affacciare anche le persone che lavorano negli uffici che affacciano sulla via Cristoforo Colombo. Lì, all'altezza dell'incrocio con viale Asia, un grosso albero è crollato centrando due auto in marcia, tra cui un taxi.

Il bilancio, che sarebbe potuto essere drammatico, racconta di un ferito lieve portato in ospedale.

Sotto choc

Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto gli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale per la gestione del traffico, i medici del 118, il personale del comune di Roma e i carabinieri di supporto. Stando a quanto si appreso, determinanti sarebbero stati i riflessi degli automobilisti che hanno rallentato in tempo. Il grosso pino sarà tagliato e portato via, poi la strada sarà riaperta.

I precedenti

Non è la prima volta che sulla Colombo capitano episodi simili. La tragedia era stata sfiorata anche il 16 dicembre 2022 quando un albero era caduto sopra una macchina in transito all'altezza dell'incrocio con via Laurentina.