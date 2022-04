Cucchi, processo sui depistaggi: tutti e 8 gli imputati sono colpevoli

Si chiude anche il processo sui depistaggi che hanno seguito il pestaggio e la morte di Stefano Cucchi: 8 colpevoli su 8 imputati.

Ilaria Cucchi ha dichiarato, in attesa del verdetto finale: "Mi aspetto che gli imputati vengano condannati e che gli venga impedito di fare il proprio lavoro. Un istante dopo la morte di mio fratello si metteva in piedi la macchina dei depistaggi, che è costata alla nostra vita anni e anni di processi a vuoto facendo in modo che entrambi i miei genitori si ammalassero gravemente per tutta quella sofferenza inflitta in maniera brutale".

Dopo 8 ore in camera di consiglio, arriva la sentenza del giudice monocratico di Roma, Roberto Nespeca:

Condannato a 5 anni di reclusione il generale Casarsa;

Condannati a un anno e tre mesi, il colonnello Lorenzo Sabatino e Franceso Di Sano;

Condannati a 4 anni Francesco Cavallo e Luciano Soligo;

Condannato a 2 anni e 6 mesi Luca DE Cianni;

Condannato a 1 anno e 9 mesi Tiziano testarmata;

Condannato a 1 anno e 9 mesi Massimiliano Comolobo Labriola.