Roma

Martedì, 5 maggio 2020 - 16:43:00 Cuccioli di cani abbandonati in uno scatolone: i 7 piccoli salvati dai vigili La scoperta degli uomini del I Gruppo Prati in via degli Ammiragli: i cuccioli affidati alle cure della Pet In Time

Guarda la gallery Sette cuccioli di cani abbandonati in uno scatolone in via degli Ammiragli a Roma, zona Cipro, salvati dai vigili urbani: a trovarli una pattuglia del I Gruppo Prati che ha immediatamente provveduto a procurare acqua e cibo ai piccoli. I cuccioli sono stati affidati per tutte le cure alla Pet In Time, una associazione di veterinari specializzati nella salute degli animali da compagnia vaganti o randagi feriti.