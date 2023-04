D'Aquino, Colombari, Spaziani saranno “Fiori d'Acciaio” a Tor Bella Monaca

Tosca D'Aquina, Martina Colombari, Gioia Spaziani e altre tre attrici saranno le interpreti di “Fiori d'Acciaio”, l'opera teatrale di Robert Harling, che andrà in scena al Teatro di Tor Bella Monaca il 7 e l'8 aprile 2021.

Oltre a Tosca D'Aquino, Martina Colombari e Gioia Spaziani, il cast spaziale comprende anche le splendire Martina Difonte, Stefania Micheli e Rossella Pugliese. Un cast tutto al femminile per interpretare le sei protagoniste dell'opera di Harling. Sei artiste abituate a lavorare come soliste, ma che messe insieme danno vita ad una squadra ricca e variegata. A dirigere le sei attrici sono Michela Andreozzi e Massimiliano Vado, con l'aiuto regia Jessica Cortini. Le musiche saranno curate da Roberto Procaccini e i costumi e le scene da Carlo De Marino.

La trama

La storia è ambientata in un'immaginaria cittadina di campagna della Louisiana. In un salone di bellezza si incontrano periodicamente sei donne, tra cui Truvy Jones la proprietaria del salone, che si raccontano le loro vicende e i loro pensieri. Nell'arco di tre anni tra le sei nasce una ferrea amicizia, nonostante età e caratteri completamente diversi. Shelby Eatenton-Latcherie, una delle sei è malata di diabete, ma riesce comunque a dare alla luce un figlio, cosa che però le costa la vita. Le protagoniste si stringono intorno alla madre. Le donne, come dice il titolo dell'opera, saranno essere delicate come fiori, ma forti come l'acciaio.

L'opera debuttò a Broadway nel 1987 e nel 1989 ne fu tratto un film, diretto da Herbet Ross. Nel caste c'erano anche Sally Field e Julia Roberts.