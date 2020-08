Roma

Lunedì, 17 agosto 2020 - 12:23:00 Dà di matto sul bus Atac e picchia i poliziotti: arrestato ivoriano scatenato L'uomo originario della Costa D'Avorio fermato in via Piave per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale: la polizia chiamata dall'autista del bus

Dà di matto sul bus Atac e picchia due poliziotti: gli agenti del commissariato Castro Pretorio hanno arrestato un cittadino della Costa D'Avorio di 36 anni per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale che intorno alle 20.20 di domenica ha dato in escandescenze all'interno di un autobus in via Piave, zona Corso d'Italia. All'arrivo degli agenti, contattati dall'autista del mezzo, li ha aggrediti provocando a due di loro lesioni compatibili con 5 giorni di prognosi.