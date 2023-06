Da gladiatore a cantautore: lo show di Russell Crowe ha incantato Roma

Da gladiatore a cantautore il passo è breve: lo show di Russell Crowe al Teatro Romano di Cinecittà ha incantato il pubblico con il concerto della sua band gli Indoor Garden Party.

“Sono molto felice di essere qui, grazie di essere venuti” ha detto l'attore all'inizio del suo concerto. Concerto volto a sostenere la candidatura di Roma a ospitare l'Expo del 2030. Il concerto, sostenuto da Alice nella Città, ha visto la partecipazione anche della band dei The Gentlemen Barbers e la cantante Lorrain O'Really.

Il cantante-attore-regista è salito sul palco alle 22 dandno inizio a uno show che ha incantato il pubblico con brani come Stand, Take this waltz, Romeo & Juliet. Nel pubblico c'erano anche il ministro Salvini e il sindaco Gualtieri.