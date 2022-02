Da Mani Pulite a Roma Capitale, l'ex pm Greco nuovo consulente alla legalità

Roma ha un nuovo consulente alla legalità: è l'ex pm di Mani pulite Francesco Greco. Già procuratore di Milano, Greco collaborerà con il Comune a titolo gratuito.

L'ex pm dell'indagine Mani Pulite, Francesco Greco, entra nella squadra del sindaco di Roma Roberto Gualtieri come consulente alla legalità. Greco aveva anticipato nella giornata di ieri che avrebbe collaborato con il Comune gratuitamente.

Greco: "Roma deve essere rimessa in piedi"

Il neo consulente ha dichiarato: "Quando il sindaco mi ha chiamato sono rimasto perplesso, mai avrei immaginato di tornare a Roma, la città in cui sono cresciuto. Poi parlando con lui mi sono detto, 'qualcosa per Roma la devi fare', sono 45 anni che manchi ed è un città così bella che merita di essere rimessa in piedi''.

Greco, nel ricordare la sua esperienza professioanale, ha aggiunto: ''Non conosco nel dettaglio i problemi della macchina comunale, ho un po' di esperienza su quella di Milano. Penso si possa fare un lavoro utile a città se si rende la macchina più trasparente ed efficiente. Studierò la situazione, penso di dare delle piccole indicazioni, poi sta alla politica, al sindaco, alla Giunta, decidere''.

E sull'anniversario di trent'anni da Tangentopoli Greco ha commentato: "Francamente non sono interessato al trentennale di Tangentopoli, l'ho detto a tutti quelli che mi hanno chiamato in questi giorni, sono più interessato al cinquantennale perché spero di arrivarci"

La soddisfazione del sindaco di Roma

Nel corso della conferenza di presentazione del nuovo consulente alla legalità, Gualtieri ha espresso soddisfazione: "Sono onorato che Greco abbia accettato questo incarico di consigliere della legalità, della trasparenza, della prevenzione della corruzione, del contrasto all'evasione. Poter contare su una professionalità di questo livello mi dà gioia e soddisfazione''.

Gualtieri: "Lavoreremo per contrastare la corruzione e garantire procedure trasparenti"

Il sindaco ha poi aggiunto: ''Cercheremo di concentrare il lavoro su due aspetti: prevenzione della corruzione e trasparenza delle procedure, abbiamo davanti a noi obiettivi ambiziosi in termini di investimenti, come Pnrr e Giubileo, e ciò richiede massima attenzione affinché la rapidità si accompagni alla legalità. Stipuleremo accordi e convenzioni, su questo ambito a breve stipuleremo convenzione con agenzie entrate e guardia di Finanza. Il secondo ambito sarà il contrasto all'evasione e migliorare la riscossione, uno dei grandi problemi di Roma. Noi ci avvaliamo della professionalità indiscussa di Greco per prevenire che la magistratura debba poi intervenire, sui reati di criminalità economica e la riscossione. Se Roma saprà contrastare l’evasione avrà risorse aggiuntive al proprio bilancio''.

Gualtieri: "Greco sosterrà la candidatura di Roma a sede dell'Autorità antiriciclaggio"

Il sindaco Gualtieri ha dichiarato: ''Greco ha accettato di coordinare il gruppo di lavoro per sostenere la candidatura di Roma a sede dell'Autorità antiriciclaggio. Roma ha tutte le carte in regola per ospitarla e confidiamo nel dott. Greco per sostenere la candidatura''.

L'ex assessore alla legalità della Giunta Marino: "Greco può dare una mano all'amministrazione"

Il magistrato Alfonso Sabella, ex assessore alla legalità nella Giunta Marino, ad Adnkroos ha commentato così la nomina di Greco: ''Da cittadino romano non mi può che far piacere che il sindaco si avvalga di una persona capace e competente come Francesco Greco, non può che fare bene alla città. Bisognerà vedere quali saranno in concreto i suoi compiti ma sicuramente una persona come lui darà una mano all'amministrazione capitolina''.