Da Mengoni a Giorgia: 70 star. A Roma esplode la musica del Tim Summer Hits

Torna per la seconda volta a Roma Tim Summer Hits: con 70 artisti da Marco Mengoni fino a Giorgia, passando per Achille Lauro pronti per tre serate esplosive con i grandi successi e tormentoni estivi.

Dopo il successo della prima edizione, torna a Roma l'evento esclusivo dell'estate di Rai 2, nella spettacolare location di piazza del Popolo. A condurre le due serata Nek, nome d'arte di Filippo Neviani, e la scrittrice e conduttrice Andrea Delogu. Nel backstage ad accogliere gli artisti che si alterneranno sul palco il trio web degli Autogol. Roma si prepara a tre serate esplosive sabato 17, domenica 18 e lunedì 19. Si parte alle 21. L'ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti.

Gli artisti a piazza del Popolo

Saranno più di 70 gli artisti che si alterneranno sul palco di piazza del Popolo. Tutte star del panorama musicale italiano e internazionale. Tra quelli previsti: Marco Mengoni, Giorgia, Achille Lauro, Madame, Annalisa, Elodie. E poi ancora Rose Villain, Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Ariete, Arisa, Articolo 31, Ava, Anna e Capo Plaza, Baby K, Boomdabash, Boro e Oriana, Bresh, Carl Brave, Clara, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Dargen D'Amico, Elodie, Emis Killa, Emma, Fabio Rov azzi e Orietta Berti, Fabrizio Moro,Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gianmaria, Giorgia, Irama e Rkomi, Leo Gassman, LDA, Levante, Mara Sattei, Marco Mengoni, Matteo Romano e Luigi Strangis, Max Pezzali, M¥ss Keta, Mr.Rain, Pao la & Chiara, Piero Pelù e Alborosie, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Renga Nek, Rhove, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Sangiovanni, Shade e Federica Carta, Sophie and The Giants, Tananai, Tedua, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tony Effe, Wax, Wayne. Non mancheranno le sorprese.