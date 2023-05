Da Monti a Meloni: 10 anni di politica e crisi raccontati da Lucia Annunziata

Da Monti alla Meloni, passando per la crisi economica, la pandemia e infine la guerra tra Russia e Ucraina. Lucia Annunziata condensa e racconta circa dieci travagliati anni di politica nella sua nuova opera.

Il libro, intitolato “L’inquilino – Da Monti a Meloni: l’indagine sulla crisi del sistema politico”, racconta la storia della crisi della politica italiana, concentrandosi sui momenti più drammatici della storia recente del nostro Paese. La crisi economica, la caduta di Berlusconi e l'arrivo di Mario Monti a Palazzo Chigi, passando poi per la pandemia e per la mancata elezione di Draghi al Quirinale. L'autrice ripercorre le fasi di questi eventi, raccontando il progressivo svuotarsi del ruolo del Parlamento e il logorarsi a cui sono andati in contro tutti i Governi che si sono succeduti: l'arrivo del governo di larghe intese di Enrico Letta, sostituito poi il governo “rottamatore” di Renzi, poi Gentiloni e Conte, il governissimo di Draghi e infine la Meloni.

Il libro sarà presentato al Villetta Social Lab, alla Garbatella, venerdì 12 maggio alle 18,30. La giornalista e conduttrice televisiva presenterà il suo libro discutendone con l'europarlamentare Massimiliano Smeriglio.