Da New York il sound che fa ballare Roma. Al Room 26 la notte alla consolle di Kasia. E c'è Giorgio Prezioso

La musica è protagonista all’Eur con echi d’oltreconfine che rimbombano sulle attrezzate console del Room 26: Kasia da New York, produttrice e performer di livello, è la regina del fine settimana ma, ad aprire i giochi, ci penserà un veterano come Giorgio Prezioso, protagonista assoluto dell’entertainment made in Italy.

Si parte venerdì 18 ottobre con Giorgio Prezioso super ospite dei resident Fabio Angeli e Mattia Olivi, per poi continuare sabato 19 ottobre con la notte house e selvaggia di Kasia, ospite speciale del padrone di cata Miki Stentella. Per un weekend tutto da ballare.

Chi è Giorgio Prezioso?

Giorgio Prezioso è un dj e produttore italiano. Conosciuto come un virtuoso della consolle e vinci-tore di gare di scratch, è uno dei protagonisti della musica dance dagli anni 90, nonché parte del celebregruppo del Deejay Time e colonna portante di RadioDeejay e M2o.Fra le sue hit più conosciute, “Tell me why”, “Let mestay” e “Voglio vederti danzare”, ma anche la riedizio-ne di un classico anni 80 come “The Riddle”.Famose sono le sue esibizioni live in eventi e festivalin Italia ed Europa, come il “Vi Elsker 90’erne” in Sve-zia e Danimarca.Il suo recente singolo “Thunder”, in collaborazionecon Gabry Ponte e Lumix, ha raggiunto i 200 milio-ni di streaming su Spotify ed è stato certificato Discod’oro in Francia, Olanda, Belgio, Svizzera, Danimarcae Norvegia e di platino in Italia, Svezia e Austria.Le ultime produzioni “Shooting Darts”, in collabora-zione con Dimitri Vegas & Like Mike e R3hab e “Hur-ricane”, con Blasterjaxx e Lizot, hanno già superato ilmilione di ascolti sulle piattaforme digitali.

Chi è Kasia?

Per la DJ e produttrice newyorkese KASIA, la musica è un linguaggio unificante progettato per oltrepassare i confini sociali e culturali. Il suo suono profondo ed energetico è un invito al viaggio trascendente della vita, uno stato elevato che ha trasformato le piste da ballo di tutto il mondo. Spinti dalla musica fin dalla tenera età, KASIA offre un'esperienza senza tempo piena di nostalgia e rinvigorente amor proprio che intensifica il vero scopo della musica di unirci. La dj ha già suonato set illustri in affermati hotspot per gli appassionati di musica dance a Ibiza, Miami, Tulum, LA, New York, Mykonos, Polonia, Romania, Brasile, Turchia e Italia. Oltre alle residenze al leggendario “Bora Bora” di Ibiza e in altri prestigiosi locali come “Mia Beach Club” a Tulum e Malibu. Quest'anno KASIA ha anche debuttato ai suoi primi festival come UNTOLD e Never Sea insieme a molte leggende della techno e dell'underground dei pesi massimi. KASIA non solo detiene uno spazio olistico per predicare da sola i poteri curativi della musica a un pubblico internazionale, ma ha anche intensificato l'esperienza insieme ad alcuni dei più grandi nomi della musica elettronica, tra cui Solomun, Jamie Jones, Tale Of Us, Nina Kraviz, Dixon, Stephan Bodzin, Black Coffee, The Martinez Brothers e molti altri. Da un tocco creativo alle influenze etniche acquisite nel tempo, i suoi DJ set combinano solidi stili Progressive House e Melodic Techno con un'impressionante abilità di batterista. Una selezione di brani esaltante che ha recentemente portato a un milione di visualizzazioni del suo mix dal vivo su YouTube in meno di 3 settimane. Ora, nel 2022, Kasia è pronta a pubblicare i suoi primi singoli di debutto nel mondo come artista, diventando una DJ emergente in ascesa verso la celebrità.