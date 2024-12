Da Roma a Monturso: misteri, passioni e noir, il romanzo cinematografico di Maria Novella Bettini

Il quarto libro di Maria Novella Bettini trasporta il lettore dalla Capitale ad un paesino sperduto nell’interno della Calabria, nell’abitazione di uno studente universitario che muore durante un collegamento audio video con i suoi docenti.

La docente relatrice della tesi, che partecipa alla connessione in remoto, appare fin dalle prime pagine del libro coinvolta non solo nell’evento, ma nella vita della vittima. Perciò è costretta a recarsi nel paese calabrese dove scoprirà tracce della propria infanzia e conoscerà la paura, il valore dell’amicizia e l’amore.

Eros, pathos per condire

Anche questa volta l’autrice conduce il lettore con maestria attraverso una trama gialla, sentimentale ed erotica, con una sapiente capacità tecnica nel raccontare le diverse vicende che si dispiegano nella vicenda; una storia avvincente che non perde mai momenti di down. Tanto da rapire l’attenzione del lettore che non riesce facilmente a staccarsi dalla trama come se fosse coinvolto personalmente nell’intreccio di episodi affollati di colpi di scena. Ecco un assaggio nel dettaglio per ingolosire il potenziale lettore: durante la discussione in remoto della tesi di laurea, il candidato stramazza sul tavolo della cucina di casa in un paesino della Calabria, Monturso, da cui si collega. Ben presto la polizia scopre che è stato avvelenato con il cianuro.

La sinossi tra Roma e la Calabria

La giovane professoressa Vittoria Orsini, sua relatrice, viene interrogata dal vicequestore incaricato delle indagini. Si pone però un problema: l’omicidio, benché trasmesso in diretta live, è avvenuto in Calabria, non a Roma dove si è riunita la Commissione per la seduta di laurea. Inoltre, inspiegabilmente, la vittima ha lasciato in eredità la sua casa alla professoressa. Perciò lei è costretta a recarsi a Monturso. Inizialmente la situazione sul territorio appare difficile ed ostile, ma in aiuto della Orsini giungono il commissario del luogo e un giovane medico, Giordano, da poco trasferitosi nella magione calabrese della sua famiglia dove vive con un saggio e ieratico zio ed una badante. Scoprendo tracce della propria infanzia nella casa di Monturso, Vittoria sospetta di essere originaria di quelle terre ed inizia la ricerca della propria famiglia e di eventuali fratelli e sorelle. A complicare le cose intervengono una strana figura femminile, il padrino del luogo e suo figlio: personaggi ambigui che s’infiltrano nella vita della giovane creando un gioco di ombre e inquietudini, accompagnate da due ulteriori omicidi che intricheranno ulteriormente il quadro d’insieme.

La protagonista deve districarsi fra misteri, sospetti e tentativi di assassinarla, mentre fra lei ed il giovane medico nasce un’intensa storia d’amore ricca di risvolti passionali. La trama si snoda attraverso numerosi colpi di scena che confondono i sospetti e le prospettive per risolvere il caso. I personaggi della storia mutano natura come un caleidoscopio in cui solo alla fine si sveleranno i segreti e il sentiero inaspettato che il destino ha disegnato per i protagonisti. Dopo “Il sentiero dei violini”, “C’è un uomo a Parigi”, e “Se qualcuno mi dicesse”, la Bettini scodella cotto a puntino un romanzo cinematografico.

Maria Novella Bettini

SEGRETI DI TERRE LONTANE

Edizioni Croce 2024