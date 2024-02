Da Trattori a tosaerba: solo quattro mezzi agricoli a piazza San Giovanni

Nessuna marcia su Roma per i trattori. Solo 4 mezzi agricoli che arriveranno simbolicamente a piazza San Giovanni. Il movimento Riscatto agricolo prima lancia un vero e proprio "ultimatum" al governo, con la richiesta di un incontro con la premier Giorgia Meloni e con il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. E poi, a sorpresa, annulla la manifestazione indetta per venerdì al centro della capitale.

"Si ritiene di portare solo una delegazione di trattori a San Giovanni, a simbolo della protesta" comunica il movimento, motivando la decisione con il non voler "incrinare ulteriormente il grande appoggio sino ad oggi avuto da tutti i cittadini che già da molti giorni stanno sostenendo e incitando la resistenza degli agricoltori, nonostante i tanti disagi nelle strade italiane".

Partito il minicorteo

È partito il mini-corteo degli agricoltori a Roma. Quattro trattori si sono immessi sulla carreggiata della Nomentana, sotto il controllo delle forze dell’ordine, per dirigersi verso il centro della Capitale. Sul posto la polizia per garantire che tutti si svolga senza disagi o disordini. I trattori sfileranno “per i punti più iconici della città” esponendo il tricolore, come annunciato ieri a margine dell’incontro in Prefettura.

Vertice in Prefettura

Poi, dopo una nuova riunione in Prefettura, i portavoce parlano di un corteo con quattro trattori nel centro della città con una possibile tappa davanti al Colosseo e della possibilità - sulla quale aspettano un via libera della questura - di far poi sfilare in serata i loro mezzi sul Raccordo anulare. E non è escluso, a questo punto, che nessun trattore raggiungerà piazza San Giovanni. Insomma, ancora nulla di deciso e gran confusione tra gli stessi agricoltori che però, nel confermare di non voler creare disagi alla città, spiegano il vero motivo dell'annullamento: "sembra ci sia un'apertura" da parte del governo per un tavolo tecnico con la premier e il ministro. Dunque meglio aspettare.

A passeggio sul Raccordo

''E' definitivo stasera sfileremo sul Gra di Roma. Ancora dobbiamo stabilire alcuni dettagli ma comunque sarà tra le 21 e le 22''. Lo conferma all'Adnkronos Roberto Rosati di Riscatto Agricolo. ''Ringraziamo il prefetto e il questore di Roma per la collaborazione perché noi siamo per la proposta e non per la protesta e devo dire che siamo stati capiti'', aggiunge.