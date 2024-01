Dai cartellini timbrati da altri alla corruzione: tutti i peccati dei comunali

Dai cartellini timbrati dai colleghi, ai casi di corruzione, passando per uscite non autorizzate per andare a pranzo o al bar e casi di assenteismo. La lista delle violazioni al codice di comportamento sono all'ordine del giorno, anzi per la precisione una ogni due giorni circa: 168 i casi accertati e finiti sul tavolo della "disciplinare" capitolina.

Ora tutto questo dossier è nelle mani del Capo di Gabinetto che, con gli assessori di riferimento, sta cercando di fare il punto della situazione.

Cresce la corruzione

Il dato che allarma di più è sicuramente quello della corruzione. Il numero, anche se non elevatissimo, si attesta a quota 19 casi (si va da regalie sopra la quota di 32 euro - secondo cui scatta la corruzione per il regolamento comunale - a casi accertati di mazzette per sbrigare pratiche, velocizzare gli iter, mutare un parere negativo), più del doppio del 2022, quando era solo otto e il quadruplo dell'era Raggi quando si era fermi a 4 casi. Emerso anche un caso di peculato e uno di appropriazione indebita.

Uscite non autorizzate

Tra le violazioni più frequenti ci sono le timbrature alla Checco Zalone: il collega che tinbra al posto del dipendente che esce senza averne diritto. I casi accertati superano quota 100, mente in una ventina di casi c'è il reiterato uso della mancata timbratura: un foglio in cui si autocertifca l'uscita o l'entrate con la dimenticanza di timbrare il cartellino. In molti casi i dipendenti furbetti sono stati pizzicati dalle telecamere o da una soffiata di qualche collega.

Gli articoli 90

Un altro caso riguarda i dipendenti assunti con contratto ex articolo 90, i mandati fiduciari di assessori e politici in forza alla maggioranzza. Qua, secondo fonti interne, c'è un elevato uso dei servizi esterni: un modo per uscire "giustificati" dall'ufficio con una semplice autocertificazione firmata dal caposegreteria o dal funzionario di turno. Molto spesso sono dovuti al fatto di dover seguire l'assessore o il responsabile in missione esterne all'ufficio ma, secondo i consiglieri di opposizione, spesso è un modo furbesco per andare via senza perdere decurtazioni in busta paga. Per far emergere questo sistema si stanno predisponendo ben tre accessi agli atti per avere un report sul comportamento degli articoli 90.

Le soluzioni

Davanti a un preoccupante innalzamento dei casi di violazione ripetuta del codice comportamentale dei dipendenti comunali il Campidoglio potrebbe puntare a una stretta sui controlli: al vaglio anche il progetto di lettori digitali di riconoscimento. In questo caso, per ottenere la timbratura del badge, è necessario anche il riconoscimento delle impronte digitali. In altri comuni questo sistema è già attivo e i ricorsi al garante della Privacy non hanno avuto terreno fertile.