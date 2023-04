Roma, la Lucarelli indagata per corruzione. M5s-LcR: “Gualtieri chiarisca”

Sembra non esserci pace per l'assessora Monica Lucarelli: dopo il caso Marianera degli scorsi mesi, ora l'assessora è indagata per corruzione e turbativa d'asta. M5S e Civica Raggi: “Gualtieri si degni di venire in Aula a riferire su come stanno le cose”.

L'accusa di corruzione ruoterebbe intorno all'organizzazione della Festa della Befana in piazza Navona, e in particolare al piano sicurezza di quell'evento. Secondo l'accusa l'assessora avrebbe presentato un piano più blando, coinvolgendo anche i volontari della Protezione Civile. Nel caso sono coinvolti anche i Tredicine, perché sono gli operatori a pagare i piani sicurezza. L'assessora ricorda che ha querelato i Tredicine, quando questi hanno detto che li aveva favoriti. L'accusa di turbativa d'asta arriva invece per quanto riguarda la questione della chiusura del Mercato dei Fiori. In questo caso l'assessora è accusata di aver favorito la Fiera di Roma.

È stata l'assessora stessa a informare il sindaco dell'indagine e Gualtieri le ha rinnovato la fiducia. La Lucarelli respinge tutte le accuse: “Ringrazio il sindaco per la fiducia - ha detto l'assessora - mi aspetto l'archiviazione”.

5 Stelle e Civica Raggi: “Gualtieri ci metta la faccia e chiarisca”

Sul caso sono intervenuti con una nota congiunta i gruppi consiliari in Assemblea Capitolina del Movimento 5 Stelle e della Lista Civica Raggi. "Prima la collaboratrice infedele che passava le carte ai Casamonica - si legge nella nota - poi le inesattezze sulle riunioni in prefettura, adesso un’ inchiesta per corruzione e turbativa d’asta. Il sindaco Gualtieri tace, ma dubitiamo possa essere contento dell'operato della sua Assessora, coinvolta a più riprese in vicende quantomeno discutibili. E intanto i romani non hanno risposte sull'operato dell'assessora. Gualtieri dovrebbe limitare le sue uscite, con la sfortuna che si ritrova, chissà in quale altro ginepraio rischierebbe di ficcarsi la povera Assessora. Intanto si degni di venire in Aula a riferire su come stanno le cose e sulla sua personale posizione circa quanto sta emergendo in quest'ultimo periodo".