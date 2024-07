Dal Brasile la fusione tra walzer e samba: Alma Lirìca alla Casa del Jazz

Martedì 23 luglio, per I Concerti nel Parco alla Casa del Jazz, “Alma Lirìca Brasileira” Brazilian Lyrical Soul, tappa a Roma ed unica data italiana, del Trio di Mônica Salmaso con Teco Cardoso e Nelson Ayres, che esplora il ricco canzoniere brasiliano di vari tempi e vari stili, interpretando il più autentico sound lirico brasiliano dove si incontrano il valzer, la samba, la bossa nova, il choro e molto altro.

Valorizzando anche il background jazzistico ma anche colto dei tre musicisti il concerto assembla in maniera avvincente brani di Villa-Lobos, valzer brasiliani di inizio '900, samba, canzoni di Tom Jobim e Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Tom Jobim e molti altri grandi maestri della musica carioca di tutti i tempi. Mônica Salmaso è una delle più popolari e note testimonial della musica popolare brasiliana nel mondo. Vincitrice di premi nazionali ed internazionali, a cominciare, da giovanissima nel 1999 il Premio Visa-Mastercard-Eldorado come miglior cantante del Brasile tra 1.200 concorrenti, in tutto il paese.

Le collaborazioni cinematografiche

Ha interpretato una parte importante come cantante nel film "Vinicius" sulla vita e l'opera di Vinicius de Morais, diretto da Miguel Faria Jr. Collabora regolarmente e da anni con Chico Buarque, del quale è la voce femminile di riferimento e con il quale ha inciso diversi dischi, tra cui “Carioca”. All’inizio del 2021, riceve l’invito da parte di Chico Buarque per fare parte dealma lìlla sua nuova tournée “Que Tal um Samba”, da allora, insieme sul palco, già molti concerti in Brasile e adesso anche in Europa.