Dal Circeo a Santo Stefano: la poesia è una gita a piedi o in barca a vela

Si inizia dal Parco Nazionale del Circeo e a Sabaudia il 10 e 11 settembre, poi in barca a vela alle isole di Ventotene e a Santo Stefano dal 16 al 18 settembre.

Con l'obiettivo di riscoprire le bellezze dei territori, tornano le Passeggiate e le Veleggiate Poetiche, una rassegna all'insegna della musica e dello spettacolo nel litorale. Gli itinerari e le escursioni sono organizzati dalla Società di promozione sociale Exotique.

Si parte dal Circeo, tra panorami e musica

È fissato per sabato 10 settembre il primo appuntamento delle Passeggiate Poetiche, con l'itinerario che partirà dalle Crocette per arrivare al Faro di Capo Circeo. Il percorso panoramico immerso nella natura inizierà alle 18 e si concluderà con il concerto della Circeo Music School Band, che si esibirà al tramonto presso il Faro. Dopo la camminata di 5 chilometri, saranno infatti una cena a sacco con i prodotti locali e la musica a concludere il primo capitolo della rassegna del 2022. Il concerto, che coprirà l'aspetto culturale e artistico, sarà un tributo al sole e vedrà sul palco la voce di Simone Mauti accompagnata dalle chitarre di Manuel Attardo e Alessio Ottaviani. La Circeo Music School collabora con l'Associazione Exotique da 15 anni. Il giorno seguente sarà dedicato alle Zone Umide del Parco Nazionale del Circeo, con una camminata che passerà in rassegna i quattro laghi costieri e la zona allagata tra i Pantani dell'Inferno e la Duna Litoranea, per concludersi sulla spiaggia con lo spettacolo "Di batteri buoni e di altre storie" con le poesie e la musica di Camillo de Felice ed Elia Ciricillo. L'esibizione è tratta dal libro che porta lo stesso nome pubblicato dall'attore di teatro Camillo De Felice. Elia Ciricillo, che accompagnerà la voce di De Felice con la chitarra, è il cantante del gruppo storico della musica popolare italiana Acquaragia Drom e ha collaborato con nomi come Piero Pelù, Moni Ovadia, Paolo Rossi e Gogol Bordello.

In barca a vela da Ventotene a Santo Stefano

Dal 16 al 18 settembre sarà invece il mare ad essere il protagonista della rassegna di itinerari scelti da Exotique. Le Veleggiate Poetiche inizieranno a Ventotene, dove si approderà nella giornata di venerdì 16 settembre per scoprire le più belle calette dell'isola. Il fine settimana coinciderà con una delle feste più folkloristiche del litorale pontino, Santa Candida, la patrona dell'isola. Simbolo dell'accoglienza di Ventotene, la festa nasce dalla leggenda secondo cui il corpo martorizzato di una donna cartaginese venne portato dalle onde fino alla cala del Pozzillo per pii venire eletta Santa Patrona dei pescatori e degli agricoltori. La festa è riconosciuta dal 2011 “Patrimonio d'Italia per la tradizione” dal Ministero del Turismo. Sabato 17 il programma prevede lo sbarco per le escursioni che passeranno in rassegna i luoghi più significativi dell'isola che ispirò Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi a scrivere il Manifesto di Ventotene “Per un'Europa libera e unita” nel 1941. La giornata si concluderà al tramonto con “Leuca”, il concerto da solista di Rachele Andrioli, che con strumenti classici ed elettronici con cui accompagnerà la sua voce, proporrà un omaggio alla sua terra, al Capo di Leuca e al mare come simbolo di scambi e contaminazione culturale. A fare da cornice al concerto, che sarà nel giardino accanto al palazzo del Comune, il tramonto sull'isola di Santo Stefano.

La conclusione nell'isola di Santo Stefano

La rassegna in barca a vela approderà domenica 18 settembre sull'isola di Santo Stefano, dove la Passeggiata Poetica presso il carcere borbonico risalente al 1795, porrà fine ai primi due fine settimana di viaggi ed escursioni. La storia dell'isola sarà al centro della giornata conclusiva, con l'autoproclamata Repubblica di Santo Stefano e la caduta del Regno delle Due Sicilie, insieme allo stesso Manifesto di Ventotene, che guideranno “Lettere dal carcere”, la rassegna di letture a cura di Gianmarco Cucciolla.