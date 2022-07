Dal mondo a Nepi: i grandi della danza ballano all'ombra del castello Borgia

I più grandi della danza ospiti a Nepi. Il Festival internazionale della Danza e delle Danze arriva alla sesta edizione e festeggia il suo ritorno dal 7 al 9 luglio al Castello Forte dei Borgia. L'evento sarà diretto da Maria Pia Liotta.

Un incontro annuale multidisciplinare che vede coinvolti: teatri, le compagnie più prestigiose al mondo, grandi interpreti del balletto, nelle loro varie tecniche, stili, etnie e discipline. In compagnia di grandi ospiti, si percorrerà un viaggio attraverso la danza in modo trasversale e universale, fino a farla incontrare con il Cinema nel concorso “Visioni in Movimento".

La serata di giovedì 7 luglio sarà riservata, per la prima volta, a una masterclass di Danza Storica. Infatti, la direttrice artistica del Festival Internazionale della Danza e delle Danze Maria Pia Liotta, mentre venerdì 8 sarà in onore di Carla Fracci, da sempre sostenitrice del Festival, sin dalla sua prima edizione, verrà presentata, in anteprima Mondiale, “Pesci nella rete”, una creazione del maestro Beppe Menegatti con protagonista Alma Manera. L'ultima data è dedicata al premio “Schiaccianoci d'Oro”, che sarà conferito agli artisti per la loro fedele dedizione ad un'arte, quale la danza, e che hanno fatto della danza la loro espressione di vita.