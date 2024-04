Dal Regno Unito al Bambino Gesù per una malformazione cardiaca: il volo AM

La Presidenza del Consiglio dei Ministri rende noto che, "con volo C130 dell'Aeronautica Militare atterrato a Ciampino alle 18.30 di martedì 23 aprile, è stato trasferito presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma un neonato di cittadinanza italiana, nato pochi giorni fa nel Regno Unito e affetto da una gravissima malformazione cardiaca".

L'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma, si legge nella stessa nota, "si è reso disponibile a prestare le cure necessarie, secondo la volontà della famiglia".

Il volo

La realizzazione di questo trasferimento, si legge nella nota diramata da Palazzo Chigi, "ha richiesto un'articolata organizzazione, che ha visto coinvolti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con gli Uffici del Sottosegretario di Stato, del Consigliere Diplomatico e del Servizio Voli, il Ministero della Difesa con l'Aeronautica Militare, il Ministero della Salute, l'Asl di Roma 1 e l'Ospedale Bambin Gesù". Il tutto "con il coordinamento del Ministero degli Esteri, dell'Ambasciata d'Italia a Londra e del Consolato Generale d'Italia a Londra".

Collaborazione istituzionale

La collaborazione con le autorità sanitarie del Regno Unito, e in particolare con il Bristol Royal Hospital for Children, "è stata piena e proficua", informa la Presidenza del Consiglio, sottolineando che "l'elevata professionalità dei medici dell'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma, insieme con l'efficienza di tutte le amministrazioni coinvolte, ha consentito la riuscita di un trasferimento complesso e delicato, tra i primi nel suo genere per pazienti così piccoli e così gravemente malati". La Presidenza "ringrazia tutti coloro che si sono prodigati per renderlo possibile", conclude la nota.

Chi è il bimbo

Ha circa 1 mese, papà italiano e mamma di origini nigeriane, Pillon 'i protocolli locali rischiavano di escluderlo' "E' stato sottoposto oggi a un duplice intervento" il bimbo cardiopatico trasferito dal Regno Unito all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma su un volo dell'Aeronautica militare. Lo comunica l'avvocato Simone Pilllon, spiegando di avere "avuto l'onore di seguire ancora una volta, incaricato dalla famiglia, una delicata vicenda di trasferimento dal Regno Unito all'Italia di un piccolo paziente. Questa volta siamo riusciti nell'intento", afferma. "Da legale, ma soprattutto da padre - sottolinea - credo che questa vicenda sia in definitiva una splendida occasione per sentirci tutto fieri di essere italiani".

Le parole dell'avvocato Pillon

Il piccolo arrivato al Bambino Gesù "ha circa un mese", riferisce Pillon, ed "è nato con una seria cardiopatia congenita che necessita di un percorso chirurgico e terapeutico assai delicato. Il suo papà è italiano di Treviso, ma lavora nel Regno Unito da anni. Ha conosciuto sua moglie, di origini nigeriane, e hanno insieme anche un altro figlio più grandicello. Il piccolo aveva bisogno di un intervento chirurgico, ma i protocolli locali rischiavano di escluderlo. Allora il padre, cittadino italiano, si è rivolto alle realtà italiane dedite alla cura dei minori e al mio studio legale"