Dalla Villa di Livia a Gabii: gli eventi per le Giornate dell'Archeologia

Dal Drugstore Museum sulla Portuense all'antica città di Gabii, passando per la Villa di Livia. In questi luoghi eventi e visite guidate per le Giornate Europee dell'Archeologia, il 16, 17 e 18 luglio.

Al Drugstore Museum la mattina del 16 giugno si terrà un laboratorio dove, dopo aver visitato il sito e la mostra “Tre storie della via Campana”, potrà realizzare il proprio basolo. Seguirà, nel pomeriggio del 16 giugno, la presentazione del libro di Paola Ciafardoni “Passaggio in Oriente. Viaggiatrici, scrittrici, archeologhe e scienziate tra '800 e '900”. Sabato 17 ci sarà invece un incontro della serie “La Roma Sotterranea”.

Venerdì 16 giugno è previsto anche un evento alla Cascina di Sotto, lungo la via Boccea. In serata un gruppo di archeologi parleranno del patrimonio culturale delle vie Cornelia e Aurelia, nell'incontro “Un museo per la via Cornelia”.

Gli eventi a Gabii

Venerdì 16 giugno ai visitatori sarà permesso di visitare gli scavi in corso nell'antica città di Gabii. Il centro era un importante nodo politico e culturale, prima dell'ascesa di Roma. Sono previsti 2 turni, uno alle 10 e l'altro alle 11. Le visite sono gratuite e sono curate dalla Soprintendenza Speciale di Roma in collaborazione con l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, dal Musée du Louvre e dall'University of Michigan-Kelsey Museum of Archaeology.

Gli eventi alla Villa di Livia

Domenica 18 giugno alla Villa di Livia un'intera giornata dedicata alle famiglie con bambini. Educativo. I bambini saranno accompagnati nelle rovine della dimora della moglie di Augusto, camminando attraverso il giardino grande con il boschetto di allori, il giardino piccolo di fronte alle stanze da letto (i cubicula) di Augusto e Livia, il quartiere privato articolato attorno a un atrio e quello di rappresentanza prospiciente un peristilio, il quartiere degli ospiti, il complesso termale di età Flavia ristrutturato in età Severiana. Per partecipare la prenotazioni sono obbligatorie: le iscrizioni chiuderanno alle 18 di venerdì 16.