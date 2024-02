"Dammi il cellulare o ti sparo", preso un romano di 19enne tradito dai social

"Dammi il cellulare o ti sparo", con queste parole un rapinatore di 19 anni ha rubato uno smartphone.a un passante. Nell'ambito di una più ampia attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, i Carabinieri della Stazione di Roma Cecchignola hanno notificato al 19enne di nazionalità libica, la carcerazione.

Il giovane è gravemente indiziato del reato di rapina aggravata, in concorso.

I fatti

La notte tra il 21 e il 22 gennaio 2023, un 17enne romano aveva denunciato che dopo aver trascorso la serata in discoteca, verso le 3 era uscito e in compagnia di altri amici si stava dirigendo in direzione di piazza Sturzo, all’Eur, quando era stato circondato e minacciato con un coltello da un gruppo di stranieri per sottrargli lo smartphone. Uno di loro lo aveva anche minacciato dicendogli “ti sparo. Ti veniamo a cercare sotto casa”.

L'indagine

L’indagine ha consentito ai Carabinieri di raccogliere concreti indizi di colpevolezza nei confronti del 19enne, grazie all’analisi di una videoregistrazione diffusa sui social e i racconti dei testimoni presenti durante l’aggressione.

In carcere

Sulla base delle indagini, il Pubblico Ministero della Procura di Roma ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari l’emissione dell’ordinanza che dispone la misura cautelare della custodia in carcere che è stata poi notificata al ragazzo dai Carabinieri della Stazione di Roma Cecchignola.