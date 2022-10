Daniele De Rossi allenerà la Spal: in bocca al lupo della Roma e della Figc

Il campione del mondo nel 2006 ed ex capitano della Roma si siederà sulla panchina dei biancazzurri di Ferrara. L'annuncio è ufficiale e i primi a fare gli auguri a Daniele De Rossi sono stati l'AS Roma e la Figc.

Già simbolo e capitano della Roma, nonché eroe della nazionale nella finale dei mondiali del 2006, dove segnò uno dei rigori decisivi per la vittoria sulla Francia a Berlino, Daniele De Rossi, oggi 39enne, sarà il nuovo allenatore della Spal, la squadra ferrarese che milita in Serie B, con un contratto fino al 30 giugno 2024.

Gli auguri della Roma e i gli eroi di Berlino sulle panchine

Tra i primi a fare gli auguri a Daniele De Rossi è stato il suo vecchio club, la Roma, dove da centrocampista ha giocato 616 partite fino a diventarne una bandiera storica e un simbolo per i tifosi: “In bocca al lupo Daniele”, ha twittato la società giallorossa per il quinto eroe di Berlino 2006 che prenderà parte alla Serie B dopo Filippo Inzaghi tecnico della Reggina, Fabio Grosso del Frosinone, Fabio Cannavaro del Benevento e Gianluigi Buffon, unico ancora calciatore, in porta con il Parma. Daniele De Rossi era inoltre presente nello staff della nazionale di Roberto Mancini che ha conquistato il suo secondo Europeo a Wembley nel 2021.

Gravina, “La sua esperienza gli sarà molto utile”

"A Daniele – ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina - faccio un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura professionale. Nella convinzione che l'esperienza maturata nel Club Italia gli sarà molto utile, lo ringrazio per l'impegno e la passione con cui ha sempre onorato la maglia azzurra regalandosi e regalandoci tante soddisfazioni", così Gabriele Gavina nei confronti del neo allenatore che dovrà svoltare la stagione del 11esimi in classifica della Serie B, che hanno fin'ora collezionato due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte nelle prime otto giornate di campionato.