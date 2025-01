Daniele De Rossi ricomincia dall'Ostia Mare: è il nuovo proprietario

È ufficialmente cominciata la nuova avventura di Daniele De Rossi, come nuovo proprietario dell'Ostiamare Lido Calcio.

Una sfida "che mi piace da morire e che non rappresenta un sacrificio", ha spiegato l'ex centrocampista della Roma e della Nazionale, il cui progetto sarà sostenibile e a lungo termine.

"Voglio rimanere qui 30 anni, cerchiamo di fare un qualcosa che duri nel tempo e che sarà sostenibile - ha detto - so che ci sono delle difficoltà, ma non sono uno sprovveduto, mi prendo le mie responsabilità".

Ottimista e realista: "Non possiamo fare miracoli"

De Rossi è molto realista anche parlando di obiettivi: "Non possiamo fare i miracoli. Vogliamo riportare allo stadio la gente di Ostia e far sì che segua sempre la squadra. So che i frutti verranno fuori nel corso degli anni, quindi promettere vittorie o strutture non realistiche mi farebbe solo fare una brutta figura". Dal momento dell'annuncio del suo arrivo all'Ostiamare si sono sprecate le indiscrezioni su possibili coinvolgimenti in questo progetto di ex compagni di squadra di De Rossi, che però ha specificato: "Ne ho sentite di ogni colore. Non dobbiamo diventare una succursale di quello che è stato. Non dobbiamo essere nostalgici, ci sono tanti giovani nel Lazio che vanno forte. Non facciamola diventare una 'Roma vecchie glorie'; nonostante il mio amore per i giallorossi, non voglio rimanerci legato col cordone ombelicale per sempre. Siamo aperti a collaborare con tutti".

Gualtieri: "Una svolta anche per il territorio"

Alla conferenza stampa era presente anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha voluto evidenziare "l'atto di grande generosità e di restituzione al territorio" di De Rossi. Questo progetto, infatti, secondo Gualtieri, può rappresentare "una svolta importante non solo per un club blasonato, ma anche un rilancio per il territorio. Un campione del mondo che mette al servizio il proprio nome e le proprie qualità per l'Ostiamare ha potenzialità straordinarie come impatto sul territorio e sull'immagine della città".